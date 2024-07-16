Поджог рассматривают как основную причину лесных пожаров на Кубани Последствия пожаров на Кубани. Фото © Telegram/Вениамин Кондратьев Поджог рассматривают в качестве основной причины лесных пожаров в Краснодарском крае.
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