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Поджог рассматривают как основную причину лесных пожаров на Кубани

Поджог рассматривают как основную причину лесных пожаров на Кубани

Поджог рассматривают как основную причину лесных пожаров на Кубани Последствия пожаров на Кубани. Фото © Telegram/Вениамин Кондратьев Поджог рассматривают в качестве основной причины лесных пожаров в Краснодарском крае.

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