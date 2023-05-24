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Врио главы ДНР Пушилин заявил, что в Артемовске не осталось гражданских

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что в Артемовске не осталось гражданских

По мере освобождения Артемовска военные эвакуировали всех оставшихся там мирных жителей. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сказал в эфире «Соловьев live», что объехал город и убедился, что в нем нет гражданских, сообщил ТАСС.

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