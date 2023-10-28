Новосибирской опыт внедрения сервиса «Моя охота» растиражируют в других регионах

На площадке форума «ПРОФ-IT» Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь представил опыт реализации на территории Новосибирской области процесса выдачи электронных разрешений на охоту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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