Главе ведомства будет представлен доклад о проверке по факту неисполнения решения суда о запрете использования здания в качестве незаконного хостела в Московской области

В социальных сетях сообщается, что активисты из села Софьино Раменского городского округа неоднократно обращали внимание на проблему с нелегальными хостелами, расположенными на территории населенного пункта.
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