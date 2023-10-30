Отбита попытка атаки на Крым

Киев наращивает попытки атаковать Крым. Сегодня рано утром, около 4 часов по Москве, два украинских безэкипажных катера были обнаружены в Черном море, им нанесено огневое поражение, сообщает Минобороны РФ.
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