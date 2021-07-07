Закон и Порядок

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Эстонский кандидат в президенты потребовал вернуть Таллину Псков.

Эстонский кандидат в президенты потребовал вернуть Таллину Псков.

Кто то помнит какова была территория Эстонии когда Российская Империя купила их у шведов по Ништадскому договору за 2 миллиона ефимков ? А какова стала территория Эстонии после пребывания в составе Российской Империи и Советского Союза? У некоторых эстонских политиков фантазии с реальностью переплелись самым причудливым образом и : Прибалтика опять решила грохнуть посильней своей "пустой шпротный банкой" на выборах президента, чтобы этот грохот услышали хозяева в Брюсселе и США .

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