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Ямал заволокло дымом: 128 лесных пожаров, введен режим ЧС

Ямал заволокло дымом: 128 лесных пожаров, введен режим ЧС

Ямал затянуло дымом от лесных пожаров. По данным издания «Ведомости» со ссылкой на «Вести», смог ощущается в нескольких городах округа, а из-за нулевой видимости на дорогах передвижение становится опасным.

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