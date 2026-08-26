Ямал заволокло дымом: 128 лесных пожаров, введен режим ЧС

Ямал затянуло дымом от лесных пожаров. По данным издания «Ведомости» со ссылкой на «Вести», смог ощущается в нескольких городах округа, а из-за нулевой видимости на дорогах передвижение становится опасным.
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