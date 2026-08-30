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За рулем

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Всё пошло не так: Москвич-2141 — каким он не был

Всё пошло не так: Москвич-2141 — каким он не был

На долгожданный революционный для АЗЛК автомобиль у завода и потребителей были огромные надежды. Но все пошло не совсем так, как планировали.

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