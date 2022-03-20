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19-летний защитник «Авангарда» Давыдов о КХЛ: «В других лигах я мог человека остановить, а тут такие машины на меня летят»

Защитник «Авангарда» Тимофей Давыдов поделился впечатлениями от КХЛ.  19-летний игрок забросил первую шайбу в лиге в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Металлургом» (8:1).

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