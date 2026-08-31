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Татар-информ

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От Бишкека до Казани: кто едет с Миннихановым на Игры кочевников

От Бишкека до Казани: кто едет с Миннихановым на Игры кочевников

Сегодня в Бишкеке стартуют VI Всемирные игры кочевников, собравшие рекордное число участников. В церемонии открытия примет участие Раис Татарстана Рустама Минниханова.

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