Стамбул и Калининград лидируют среди направлений на летний отдых у россиян

Составлен рейтинг популярных направлений для летнего отдыха среди россиян. Согласно данным сервиса по продаже авиабилетов и железнодорожных билетов «Купибилет», которые приводит РИАМО, среди зарубежных поездок лидируют Стамбул и Анталию, а среди внутренних маршрутов — Калининград.