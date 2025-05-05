Стамбул и Калининград лидируют среди направлений на летний отдых у россиян

Составлен рейтинг популярных направлений для летнего отдыха среди россиян. Согласно данным сервиса по продаже авиабилетов и железнодорожных билетов «Купибилет», которые приводит РИАМО, среди зарубежных поездок лидируют Стамбул и Анталию, а среди внутренних маршрутов — Калининград.
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