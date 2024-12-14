Декабрьские выплаты пенсионерам: как государство поддерживает старшее поколение Ольга ВайленкоВ преддверии Нового года российские пенсионеры получают хорошие новости: с 15 декабря начнутся единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей.
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