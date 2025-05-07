Кикшеринг могут заставить платить за пользование тротуарами

В Екатеринбургской думе обсуждается еще один способ повлиять на кикшеринговые компании. Несколько депутатов выступают за то, чтобы три крупнейших сервиса – «Юрент», Whoosh и «Яндекс» – вносили в бюджет плату за использование муниципального имущества.