Кикшеринг могут заставить платить за пользование тротуарами

В Екатеринбургской думе обсуждается еще один способ повлиять на кикшеринговые компании. Несколько депутатов выступают за то, чтобы три крупнейших сервиса – «Юрент», Whoosh и «Яндекс» – вносили в бюджет плату за использование муниципального имущества.
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