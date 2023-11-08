Что за бред! Депутат Госдумы Роднина дала оценку делу о Валиевой: "Надо было лучше врать"

Заслуженная спортсменка, трехкратная чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина уверена, что в допинговом скандале фигуристки Камилы Валиевой виновата защита, которая не смогла предоставить лучшие аргументы.
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