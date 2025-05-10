Рубио предложил помощь США в урегулировании конфликта Пакистана и Индии 

В заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс сообщается, что 9 мая государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с начальником штаба Сухопутных войск Пакистана, генералом Асимом Муниром предложил содействие Вашингтона в разрешении индо-пакистанского конфликта.
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