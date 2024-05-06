Китайский вестник: визит Си в Париж может ускорить разрешение конфликта на Украине

Евросоюз прямо призывает Китай оказать давление на Россию в украинском вопросе. Председатель КНР Си Цзиньпин находится с визитом во Франции, куда он приехал для налаживания экономических отношений Пекина и Брюсселя на фоне торговых споров.
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