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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг теряет авторитет в раздевалке «МЮ» – игроки не слушают его на матчах и тренировках. В клубе считают, что его уволят (Daily Mail)

Руководство «МЮ» пока не собирается увольнять тен Хага, но растущая неопределенность вокруг его будущего в клубе разрушает авторитет тренера в раздевалке, пишет Daily Mail.

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