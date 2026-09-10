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Власти Тазовского района хотят улучшить обустройство парковок для электрокаров

Власти Тазовского района хотят улучшить обустройство парковок для электрокаров

В Тазовском хотят изменить местные нормативы градостроительного проектирования. В частности, будут действовать новые правила обустройства парковок для электромобилей.

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