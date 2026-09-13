Probably Big Gap Down in Just a Few Hours - What Happens Next? E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Swing_Trader_Saan Probably Big Gap Down in Just a Few Hours - What Happens Next? Watching the key levels, momentum and potential reversal setup.
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