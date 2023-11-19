Digital Foundry погрузилась в мир Hogwarts Legacy для Switch и рассказала о технической сторо...

Digital Foundry погрузилась в мир Hogwarts Legacy для Switch и рассказала о технической стороне проектаВ последнее время много внимания уделяется порту Hogwarts Legacy для Switch, и уже появилось несколько видеороликов с анализом его работы.
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