«Без мужа, съёмок в Москве и старых друзей»: как устроила новую жизнь за границей звезда «Кухни» Екатерина Кузнецова

Отъезд из России в 2022 году перевернул жизнь Екатерины Кузнецовой. Звезда сериалов «Кухня» и «Вампиры средней полосы» отказалась от работы в московском кино и выбрала совсем другой путь.
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