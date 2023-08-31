Медвежий угол

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"Откуда они взлетят? Из Польши? Там же и упадут": Финны разнесли идею о передаче истребителей F-16, напомнив кто такие русские

"Откуда они взлетят? Из Польши? Там же и упадут": Финны разнесли идею о передаче истребителей F-16, напомнив кто такие русские

В финской ежедневной газете Iltalehti появился материал, в котором местные аналитики описали преимущества от передачи странами НАТО многоцелевых самолётов F-16.

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Комментарии
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Максим Маркин
ещё в 30е собирались ввести обучение в вузах на мове, но не получилось: не было технических словарей, от слова - совсем ..
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20 час.
Владимир Соловьев
ТАМ, ГДЕ БУДУТ БАЗИРОВАТЬСЯ F-16, в том числе и на авианосцах, туда полетят наши ТЯО &quot;на &quot;Кинжалах&quot;. Взлететь, может и успеют, но приземляться будут на брюхо, или катапультироваться. Никто не будет подсчитывать возможные потери, речь идёт о выживании против фашизма!
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19 час.
ЛК
Любовь Карабаева
То
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15 час.

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