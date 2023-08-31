"Откуда они взлетят? Из Польши? Там же и упадут": Финны разнесли идею о передаче истребителей F-16, напомнив кто такие русские

ещё в 30е собирались ввести обучение в вузах на мове, но не получилось: не было технических словарей, от слова - совсем ..

Владимир Соловьев

ТАМ, ГДЕ БУДУТ БАЗИРОВАТЬСЯ F-16, в том числе и на авианосцах, туда полетят наши ТЯО "на "Кинжалах". Взлететь, может и успеют, но приземляться будут на брюхо, или катапультироваться. Никто не будет подсчитывать возможные потери, речь идёт о выживании против фашизма!