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Курские новости

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Шести курским спортсменам присвоили звание «мастер спорта России»

Шести курским спортсменам присвоили звание «мастер спорта России»

Шесть спортсменов из Курской области получили звание «мастер спорта России»: во всестилевом каратэ, плавании, рыболовном спорте, стендовой стрельбе, стрельбе из лука и теннисе.

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