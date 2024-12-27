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Киев остался без помощи: что известно о новом оборонном бюджете США

Киев остался без помощи: что известно о новом оборонном бюджете США

1140 прочтений Вчера Оглавление Оборонный бюджет США на 2025 год Помощь Киеву не включили в оборонный бюджет США Что говорится о России и Китае Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2025 год.

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Лев Добрый
На помощь хохло-бандеровцам пойдут российские баксы, Набиуллина постаралась на Славу Украине!😎😱👈
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