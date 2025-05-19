Всё в огне: Русские "Герани" дотянулись до аэродрома под Киевом. Кадры многочасового фаер-шоу

Источник: Русские дроны несколько часов атаковали аэродром ВСУ под КиевомВ телеграм-канале "Изнанка" появилась информация, что прошлой ночью армия России нанесла мощный удар по вражескому аэродрому в Киевской области.
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