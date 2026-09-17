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Царьград

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35 архангелогородцев получили благодарности губернатора Цыбульского

35 архангелогородцев получили благодарности губернатора Цыбульского

Более 35 жителей Архангельска отмечены благодарностями губернатора Поморья Александра Цыбульского. Награды горожанам вручил глава областного центра Дмитрий Морев, о чем он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

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