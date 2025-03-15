В медучреждениях Петербурга могут появиться новые должности

Специально для студентов последних курсов медицинских колледжей Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский рассказал об инициативе, которую озвучила директор Медицинского колледжа №1 Ирина Бубликова.
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