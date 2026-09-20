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Олег Коробченко үзе укыган мәктәптә гаиләсе белән бергә тавыш бирде

Олег Коробченко үзе укыган мәктәптә гаиләсе белән бергә тавыш бирде

Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко гаиләсе белән бергә Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлауда катнашты.

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