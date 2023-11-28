Голы Канселу и Феликса помогли "Барселоне" победить "Порту" в Лиге чемпионов

Состоялся матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Барселона" принимала "Порту". Встреча, прошедшая на стадионе "Олимпико" в Барселоне, завершилась победой каталонской команды со счетом 2:1.
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