Аэропорт во Флориде переименовали в честь Трампа

Международный аэропорт Палм-Бич в штате Флорида стал очередным в ряду учреждений, зданий, правительственных программ, военных кораблей и денежных единиц, получивших имя американского президента Дональда Трампа.
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