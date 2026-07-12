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Работа сторожем в «Арии», отказ от хита «Антихрист» и брак с 14 лет: удивительная судьба Валерия Кипелова

Работа сторожем в «Арии», отказ от хита «Антихрист» и брак с 14 лет: удивительная судьба Валерия Кипелова

Валерий Кипелов давно закрепил за собой статус патриарха отечественной тяжелой сцены, однако его реальная жизнь далека от привычных рок-стереотипов.

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