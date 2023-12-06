Вы любите карты Таро? Тогда специально для вас нашли отличный бот в котором можно не только от души раскинуть карты по всем правилам, но и получить расшифровку от специально обученного ИИ, который знает все комбинации.
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