Индия: Ранним утром по местному времени 20 июля в деревне Умлампхланг в Мавати, район Ри-Бхой, штат Мегхалая, ранним утром по местному времени из-за оползня, вызванного проливным дождем, погиб человек и еще четверо получили ранения.
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