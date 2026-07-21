Индия: Ранним утром по местному времени 20 июля в деревне Умлампхланг в Мавати, район Ри-Бхой, штат Мегхалая, ранним утром по местному времени из-за оползня, вызванного проливным дождем, погиб человек и еще четверо получили ранения.