Ирина Шейк учила Арину Соболенко ходить по подиуму: теннисистка вышла в Gucci

За кулисами модного шоу Ирина Шейк устроила Арине Соболенко короткий урок подиумной походки. Этот эпизод вошёл в фото- и видеоподборку, которую 40-летняя модель из Еманжелинска опубликовала после миланских и парижских показов.
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