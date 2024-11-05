Вице-премьер Сербии Александар Вулин раскритиковал посла Великобритании в Сербии Эдварда Фергюсона за его утверждения о том, что во время освобождения Белграда во время Великой Отечественной войны среди частей Красной Армии было от 65% до 70% украинцев, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tanjug.
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