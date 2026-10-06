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Минобороны России сообщило об ударах по двум РЛС на Украине

Минобороны России сообщило об ударах по двум РЛС на Украине

Российские военные с помощью беспилотника «Герань» поразили две радиолокационные станции ВСУ: П-37 «Меч» в Миргороде Полтавской области и 35Д6 в Кагарлыке Одесской области.

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