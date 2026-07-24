Цена на нефть к концу лета может оказаться выше предельного уровня

Основной драйвер роста — эскалация конфликтов на Ближнем Востоке, которая напрямую бьет по логистике По словам независимого эксперта по нефти и газу Владимира Демидова, если обстановка в Иране и Персидском заливе останется напряженной, к концу лета стоимость барреля нефти может подняться до 120–130 долларов.
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