Цена на нефть к концу лета может оказаться выше предельного уровня

Основной драйвер роста — эскалация конфликтов на Ближнем Востоке, которая напрямую бьет по логистике По словам независимого эксперта по нефти и газу Владимира Демидова, если обстановка в Иране и Персидском заливе останется напряженной, к концу лета стоимость барреля нефти может подняться до 120–130 долларов.