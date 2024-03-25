Твердый шампунь: Плюсы и минусы

Представьте, что из обычного жидкого шампуня выпарили всю влагу, и он превратился в концентрированное твердое вещество из масел, растительных экстрактов и активных компонентов, смешанных с поверхностно–активными веществами.
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