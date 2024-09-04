Экс-депутат украинского парламента: вследствие удара по ВСУ в Полтаве до 600 раненых и убитых

Бывший депутат Верховной рады Украины Мосийчук заявил, что, по имеющейся у него информации, количество раненых и убитых вследствие ракетного удара по построению ВСУ в Полтавском военном институте связи достигает 600 человек.
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