Ученые объяснили появление разных животных и растений "фекальной революцией"

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Международная группа палеобиологов из Австралии и Германии пришла к выводу, что главным катализатором кембрийского взрыва — резкого скачка биоразнообразия, произошедшего около 540 миллионов лет назад, — стало накопление фекалий древних животных.
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