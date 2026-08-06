Ученые объяснили появление разных животных и растений "фекальной революцией"

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Международная группа палеобиологов из Австралии и Германии пришла к выводу, что главным катализатором кембрийского взрыва — резкого скачка биоразнообразия, произошедшего около 540 миллионов лет назад, — стало накопление фекалий древних животных.