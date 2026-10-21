После завершения Второй мировой войны Советский Союз получил по репарациям от Германии, Италии и Японии разнообразное имущество: боевую технику, промышленное оборудование, целые заводы, сырьё, транспортные средства и, разумеется, военные и гражданские суда.
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