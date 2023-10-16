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Крымский депутат обвиняется в вымогательстве в крупном размере

Крымский депутат обвиняется в вымогательстве в крупном размере

Депутат одного из крымских сельсоветов обвиняется в вымогательстве в крупном размере. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Нижнегорского сельского поселения и его сообщника – индивидуального предпринимателя из этого же района.

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