Генерал Бижев: современное оружие – залог сохранения суверенитета для КНДР

Северная Корея разрабатывает и испытывает новые ракеты, так как для этой страны высокотехнологичное современное оружие является единственным способом сохранить суверенитет, считает экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.