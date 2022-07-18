Джеймс Харден: «Сказал Мори, чтобы он подписал нужных игроков, а оставшиеся деньги дал мне. Хочу побеждать»

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден рассказал, почему пошел на уступки клубу при продлении контракта. «Мы разговаривали с Дэрилом Мори, мне объяснили, за счет чего мы можем стать лучше, какова рыночная стоимость определенных игроков.