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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» забросила «Тампе» 2 шайбы за 14 секунд во 2-м периоде 1-го матча серии. Это рекорд «Пантерс» в плей-офф

«Пантерс» играют в гостях с «Лайтнинг» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:2, второй период).

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