Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Женщина с зарплатой 100 тыс.руб. не выгодна в домашнем хозяйстве

Женщина с зарплатой 100 тыс.руб. не выгодна в домашнем хозяйстве

Морена, спасибо за публикацию моего письма о женщинах 25-45 лет. Открою вам маленький секрет: я работаю юристом, много веду бракоразводных процессов.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
После развала Союза жизнь кардинально изменилась. И прежде всего - по имущественному цензу. Это раньше инженер со ставкой в 120 рублей и премией в 40% ( и то не всегда), считал не зазорным жениться на девушке из доярок или штукатуров-маляров ( которые, кстати, имели зарплату в 200...350 рублей).  Главным была любовь... О наличии авто и квартиры почти не упоминалось - их у большинства молодёжи даже не намечалось... Сейчас такое - редчайший случай. Дамы в знакомстве сразу интересуются наличием жилья, хорошего  ( престижного) авто, зарплатой, должностью, требованием инвестировать в неё бабло: &quot; Я же должна быть для тебя красивая и привлекательная&quot;... Многие о детях даже не задумываются: от них такие проблемы... Посмотрите &quot; Опасные связи&quot; по тв &quot;Че&quot; - большинство измен при отсутствии у возрастных тёток и мужчин детей, главное - я и для меня...
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