Женщина с зарплатой 100 тыс.руб. не выгодна в домашнем хозяйстве

ВМ

Владимир Минаков

После развала Союза жизнь кардинально изменилась. И прежде всего - по имущественному цензу. Это раньше инженер со ставкой в 120 рублей и премией в 40% ( и то не всегда), считал не зазорным жениться на девушке из доярок или штукатуров-маляров ( которые, кстати, имели зарплату в 200...350 рублей). Главным была любовь... О наличии авто и квартиры почти не упоминалось - их у большинства молодёжи даже не намечалось... Сейчас такое - редчайший случай. Дамы в знакомстве сразу интересуются наличием жилья, хорошего ( престижного) авто, зарплатой, должностью, требованием инвестировать в неё бабло: " Я же должна быть для тебя красивая и привлекательная"... Многие о детях даже не задумываются: от них такие проблемы... Посмотрите " Опасные связи" по тв "Че" - большинство измен при отсутствии у возрастных тёток и мужчин детей, главное - я и для меня...