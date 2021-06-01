Смертельно опасная прогулка отца с ребенком по ж/д путям попала в поле зрения КДН в ЕАО

В рамках операции "Дети и транспорт" в ходе мониторинга сети Интернет в одном из профилей социальной сети сотрудниками Линейного отдела полиции была выявлена публикация, на которой мужчина вместе с ребенком гуляет по железнодорожному полотну.
В рамках операции "Дети и транспорт" в ходе мониторинга сети Интернет в одном из профилей социальной сети сотрудниками Линейного отдела полиции была выявлена публикация, на которой мужчина вместе с ребенком гуляет по железнодорожному полотну.
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