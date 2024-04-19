Корреспондент «Звезды» рассказал о работе с военкором Ереминым

Корреспондент телеканала «Звезда» Роман Закурдаев выразил соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Семена Еремина в зоне специальной военной операции и рассказал о совместной работе на передовой.
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