Насколько опасен ртутный градусник?

Начинается осень, время года, когда заметно увеличивается число случаев ОРВИ. Как правило, осенью люди начинают чаще пользоваться термометрами, чтобы определить температуру тела и понять, заболели они или нет.
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