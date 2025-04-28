Престижные вузы США объединились для противодействия Трампу – WSJ

Ряд престижных американских вузов учредили объединение с целью координации противодействия политике администрации президента США Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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